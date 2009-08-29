День шахтаря Тимошенко зустріне на Заході України

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на День шахтаря, 30 серпня, відвідає Волинську область.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Волинської облдержадміністрації, у місті Нововолинськ глава уряду ознайомиться з ходом будівництва шахти № 10. Після відвідання шахти Ю.ТИМОШЕНКО поспілкується з журналістами.

Також у Нововолинську прем’єр візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня шахтаря та Дня міста, в рамках яких на місцевому стадіоні „Шахтар” заплановане вручення нагород кращим працівникам ДП «Волиньвугілля».