Тимошенко домовилася з вугільними генералами

Наступного тижня уряд України має намір визначити розмір інвестицій, які необхідно залучити в 2010 році під державні гарантії для модернізації шахт України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам на брифінгу в Макіївці після відвідин шахти ім. Бажанова.

«Ми домовилися з усім керівництвом вугільної галузі, як кажуть у нас, з вугільними генералами, що ми наступний рік робимо роком масштабної модернізації вугільних підприємств. Для цього ми передбачаємо такий же механізм, який ми використовували цього року для авіапрому. Тобто ми закладаємо обсяг держгарантій, які будуть до кінця наступного тижня прораховані в галузі, і ці держгарантії будуть використані, аби брати на 25-30 років під дуже низькі відсотки на світових ринках фінанси», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.