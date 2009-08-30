Тимошенко вручила нагороди шахтарям

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря у м.Червонограді у рамках робочої поїздки до Львівської та Волинської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, Ю.ТИМОШЕНКО привітала працівників вугільної галузі з нагоди професійного свята, а також вручила урядові нагороди найкращим шахтарям.

Від гірників Галичини генеральний директор шахти ДП “Львіввугілля” Володимир ГАРБУЗЮК подарував прем’єр-міністру ікону Святої Варвари – покровительки шахтарів.