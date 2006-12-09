Вето на Закон про держбюджет спричинить цілу низку криз

Якщо Закон про Державний бюджет України на 2007 рік не набуде чинності, відповідно до статті 46 Бюджетного кодексу, то фінансування бюджетних потреб доведеться здійснювати за тимчасовим розписом. При цьому, щомісячні видатки держбюджету не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків за попередній бюджетний період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

У повідомленні зазначається, що Кабінет міністрів буде змушений здійснювати лише ті видатки, які визначені у бюджеті на 2006 рік і одночасно передбачені у Законі про Державний бюджет-2007, ухваленому Верховною Радою.

Мінфін застерігає, що ветування Президентом бюджету викличе недофінансування соціальної сфери та призведе до дефіциту місцевих бюджетів. Вони затверджуються після прийняття проекту держбюджету-2007 у другому читанні, проте, відповідно до статті 46 Бюджетного кодексу, набувають чинності з певними обмеженнями.

А тому, як наслідок, дотація місцевим бюджетам у 2007 році буде перераховуватися не всім - її отримають лише ті місцеві бюджети, які отримували її в поточному році і щодо яких виплата дотації була передбачена у проекті бюджету-2007. Обсяг такої дотації не буде збільшено на заплановані 1,6 млрд. гривень.

Як наголошує прес-служба, вето на Закон про Державний бюджет спричинить кризу у житлово-комунальному господарстві, а також зірветься реалізація програм модернізації вітчизняної галузі охорони здоров’я, ЖКГ та освіти.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада ухвалила Закон України “Про державний бюджет України на 2007 рік”.

Доходи держбюджету на 2007 рік заплановані у сумі 147 млрд. 888 млн. грн., видатки - у сумі 161 млрд. 819 млн. грн.

Одразу після ухвалення головного Кошторису України, керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що в ньому не було враховано ряд принципових позицій Глави держави.

За його словами, йдеться про чотири принципові пропозиції Віктора ЮЩЕНКА. А саме - питання, пов`язані з підвищенням планки мінімального прожиткового рівня, вирівнювання зарплат військовослужбовцям, виділення середньострокових позик місцевим бюджетам і можливості використання вексельної схеми при імпорті нафти.

Дехто з політиків та експертів заявили про ймовірність ветування Президентом Закону про Держбюджет-2007.