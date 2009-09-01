Світові ціни на нафту впали нижче 70 дол./бар.

Впродовж торгової сесії у понеділок, 31 серпня, світові ціни на нафту знову спустилися нижче 70 доларів за барель, повідомляє Agence France-Presse.

У Нью-Йорку жовтневі контракти на техаську нафту WTI подешевшали на 2,78 долара до 69,96 долара за барель. У Лондоні ціна за барель нафти Brent з постачанням у жовтні знизилася на 3,14 долара до 69,65.

Як вважають аналітики, причиною падіння цін став прогноз про скорочення кредитування китайської економіки. Згідно з попередніми даними, в серпні обсяг виданих в Китаї позик склав менше 300 мільярдів юанів (43,9 млрд. дол.) проти 355,9 мільярдів в липні і 1,53 трильйона в червні (52 і 223,9 млрд. дол. відповідно).

На думку експертів, зниження кредитування може уповільнити темпи зростання китайської економіки, що призведе до значного падіння попиту на нафту.

Публікація прогнозу також викликала зниження Шанхайського фондового індексу SSE Composite на 6,74 відсотка, що стало рекордним падінням більш ніж за рік, зазначає агентство.

Слідом за китайським ринком помірно знизилися і американські фондові індекси:

- промисловий Dow Jones спустився на 0,47 відсотка (45,27 пункта) до 9498,93 пункта;

- високотехнологічний Nasdaq знизився на 0,97 відсотка (19,71 пункта) до 2005,83 пункта;

- індекс широкого ринку S&P 500 знизився 0,78 відсотка (7,99 пункта) до 1020,94 пункта.

Лента.ру