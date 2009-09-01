В українській армії введуть нове звання

Через кілька років в українській армії може з`явитися нове звання – головний сержант виду збройних сил. Про це кореспондентові ІА "МОСТ-Харьков" повідомив в.о. командувача Сухопутними військами Збройних сил України Рауф НУРУЛЛІН.

"Це буде нова посада. Така людина знатиме практично всі питання, які стосуються сержантського і старшинського складу. Тому головний сержант виду збройних сил може бути радником керівника відповідного рівня - наприклад, командувача сухопутних військ України", - сказав Р.НУРУЛЛІН.

За словами Р.НУРУЛЛІНА, зараз у Міністерстві оборони України триває робота щодо зміни статуту і, можливо, нове звання з`явитися через три-чотири роки.