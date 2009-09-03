Серед заробітчан в Естонії більше за всіх громадян України

Естонські працедавці цього року одержали більше 330 дозволів на роботу в Естонії для громадян третіх країн, 217 з яких видані для запрошення на роботу українських суднобудівників і судноремонтників, повідомила в середу Естонська Каса страхування за безробіттям.

Працедавець має право клопотати про запрошення іноземного працівника на тривалий термін (більше шести місяців) лише в тому випадку, якщо він в результаті відкритого конкурсу, який тривав не менше трьох тижнів, не зміг знайти відповідного працівника серед громадян Естонії, Євросоюзу, а також серед тих, хто живе в Естонії на підставі посвідки на проживання іноземців.

Цього року Каса страхування за безробіттям задовольнила 199 клопотань про отримання довгострокового дозволу на роботу. На роботу було прийнято 159 громадян України, вісім - Росії, вісім - Індії і шість філіппінців, а також громадяни кількох інших країн.

Крім того, в 2009 році видано 135 дозволів на короткострокову роботу (менше шести місяців). Дозволи одержали 58 громадян України, 24 - Куби, 18 - РФ і інших країн. Ці дозволи видає Департамент громадянства та міграції країни.

Більшість українців, які одержали дозвіл на роботу в Естонії, мають професії слюсарів-судноремонтників, суднових зварників, суднових інженерів і механиків. Вони працюють на одному з найбільших виробничих підприємств Естонії - таллінському суднобудівному концерні BLRT Grupp, а також на Таллінському судоремонтному заводі.

Загалом серед осіб, що одержали в 2004-2008 рр. довгострокові дозволи на роботу в Естонії, 82% - громадяни України. Серед тих, хто одержав короткострокові дозволи на роботу в 2004-2008 роках, громадяни України становлять 28%.

РІА "Новости"