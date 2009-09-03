ДТП у Донецьку: загиблим - 20 і 22 роки

У Донецьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, 2 вересня в Кіровському районі Донецька водій автомобіля «ВАЗ-2107» не впорався з управлінням і здійснив зіткнення із залізобетонною опорою.

Прибулі на місце події бійці підрозділу МНС за допомогою гідравлічного устаткування зрізали передні двері автомобіля й витягли трьох молодих людей, двоє з яких були без ознак життя.

Внаслідок аварії загинув водій, 1987 року народження, й пасажирка, 1989 року народження. Тяжких травм зазнав пасажир, 1987 року народження.