У Донецькій області за 6 місяців 2009 року збитки вугільних підприємств зросли у 1,5 рази порівняно з аналогічним показником минулого року – з 728 млн. грн. до 1 млрд. 119 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики Донецької області, в регіоні за перше півріччя 2009 року збитки вугільників перевищили прибутки на 618 млн. грн. Питома вага збиткових підприємств за січень-червень 2008 року збільшилася з 61% до 73%.

Статистики вважають, що це пов`язано, зокрема, зі зниженням цін на готову продукцію при подорожчанні багатьох використовуваних ресурсів, а також зростанням непродуктивних витрат робочого часу. Так, середня ціна однієї тонни готового вугілля становила у першому півріччі 395 грн., що менше аналогічного показника 2008 року на 7%.

У липні 2009 року ціна порівняно з липнем 2008 року знизилася на 27%. Рівень використовування фонду робочого часу знизився із 80,7% в січні-червні минулого року до 79,5% в першому півріччі 2009 року.

В облстатуправлінні відзначають, що поліпшенню фінансового стану вугледобувних підприємств не сприяє також існуюча практика реалізації вугільної продукції. Понад половину здобутого палива шахти відвантажують у вигляді рядового вугілля, а оскільки практично все вугілля підлягає збагаченню, його споживачі платять за дорожчий кінцевий продукт не шахтам, а комерційним структурам, які займаються його реалізацією. Середня ціна тонни реалізованих шахтами продуктів збагачення у 2008 році становила 598 грн., що дорожче тонни рядового вугілля (354 грн.) в 1,7 рази.