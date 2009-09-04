Майкла Джексона поховали в мавзолеї

"Короля поп-музики" Майкла Джексона, який помер 25 червня на 51-му році життя, поховали у четвер на кладовищі Glendale Forest Lawn під Лос-Анджелесом, повідомляє телекомпанія CNN.

Церемонія почалася із затримкою на дві години. Похорон був приватним і закритим для преси. На церемонії виступили батько покійного і близькі Джексона. Телеканали не транслювали виступу за бажанням родини артиста.

Як повідомляє РІА “Новости”, після виступів пройшла заупокійна служба, і труну з тілом Джексона перенесли у Великий мавзолей кладовища, що служить останнім притулком багатьох голлівудських знаменитостей, зокрема Кларка Гейбла і Хамфрі Богарта.