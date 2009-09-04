Держприкордонслужба чекає прибуття 25 тисяч хасидів

Починається паломництво в Україну хасидів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, перші дві групи паломників у складі майже 60 осіб, прибули учора через аеропорт Львова.

У повідомленні зазначається, що “щоосені тисячі паломників їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера, цадика Нахмана, відсвяткувати Рош-га-Шан – іудейський новий рік. За повір’ям, цадик Нахман обіцяв благословення всім своїм послідовникам (хасидам), які в це свято прийдуть молитися на його могилу”.

Загалом у період до 19 вересня Державна прикордонна служба України прогнозує прибуття в нашу державу понад 25 тисяч паломників-хасидів. Очікується, що більшість їх прибуватиме організованими групами через аеропорт «Бориспіль», а також через аеропорти Одеси, Дніпропетровська, Львова, Вінниці, залізничні та автомобільні пункти пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою.

Державна прикордонна служба України разом з іншими правоохоронними органами вжила ряд заходів задля забезпечення ефективного пропуску паломників та правопорядку під час їх оформлення та перебування в пунктах пропуску. Зокрема, в пунктах пропуску визначені окремі смуги руху та місця для проведення прикордонно-митного контролю, збільшена кількість контролерського складу, передбачене розгортання польових тимчасових терміналів у пунктах пропуску для авіаційного сполучення тощо. Крім цього, прикордонники будуть проводити перевірку документів паломників – пасажирів чартерних рейсів «Бен-Гуріон - Бориспіль» на літаках української реєстрації під час перельоту.