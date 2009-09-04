Міністерство: нині багато охочих пропіаритися на вакцинації

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) у зв’язку із ситуацією, що склалася в інформаційному просторі навколо смертей немовлят у різних областях України, застерігає від розпалювання в державі настроїв проти вакцинації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України.

“Поширення неправдивої інформації щодо причинно-наслідкового зв’язку між смертю дітей і вакцинацією обертається панічним страхом населення перед профілактичними щепленнями, і як наслідок - країна може опиниться перед загрозою епідемічних спалахів”, - зазначають в міністерстві.

Показовим прикладом, вважають в МОЗ, є пов’язування факту смерті немовляти у Волинській області з вакцинацією.

В міністерстві зауважують, що, на жаль, щороку з тих чи інших причин, в Україні помирає близько 5000 немовлят. Практично кожен малюк отримує за рік щеплення проти 10 інфекцій, тобто постійно перебуває в періоді щеплень.

В МОЗ наголошують, що, враховуючи масштабну кампанію, розгорнуту деякими політичними силами з використанням громадських організацій, теоретично кожен випадок малюкової смерті може бути використаний як привід для політичних спекуляцій та дискредитації самої ідеї імунопрофілактики.

Передбачаючи можливість такого перебігу подій, МОЗ звертається до ЗМІ з проханням виважено підходити до висвітлення питань, пов’язаних зі смертю малюків, та утриматися від безапеляційних тверджень про зв’язок смертей з проведенням планових щеплень.

Коментуючи питання висвітлення зазначеної проблеми у ЗМІ Головний державний лікар України Олександр БІЛОВОЛ зазначив, що альтернативи щепленню наразі в світі не існує. За його словами, сьогодні це найбільш ефективний і доступний спосіб профілактики інфекційних хвороб. В результаті відмови від щеплень витрати держави зростають у декілька разів.

О.БІЛОВОЛ зазначив, що ці витрати можна розділити на три основні напрямки: витрати на лікування інфекційних хвороб у дітей, які можна було запобігти щепленнями; витрати на дітей, що одержали інвалідність у результаті перенесеного інфекційного захворювання (часто довічну); витрати на боротьбу з поширенням інфекційних захворювань у країні в результаті їхнього масового поширення (протиепідемічні заходи). “Сьогодні є багато охочих пропіаритися на темі вакцинації, проте ніхто так і не взяв на себе відповідальність за майбутнє тих дітей, чиїх батьків сьогодні закликають не робити щеплення”, - сказав лікар.