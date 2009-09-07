Нацбанк не вийшов на ринок через американське свято

Сьогодні на міжбанку торги доларом США на ТОМі відкрилися котируваннями 8,8380/8,8950 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 8,8525/8,8870 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні зросли до 8,8670/8,9215 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні у США святкують День праці, у зв`язку з чим торги американською валютою проходили зі зниженою активністю, а операції були можливі лише валютуванням ТОМ. Національний банк України традиційно в такий день на ринок не виходив.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2803/0,2828 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2812/0,2829 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2814/0,2832 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і впав і становив 31,4650 рублів за долар (-0,22).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,4290/1,4360 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,6735/12,7375 грн./євро, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 12,6880/12,7340 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні пішли вгору – 12,7210/12,8020 грн./євро.