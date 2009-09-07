Проблем з цукром немає, є спекуляції

На сьогодні жодних проблем з наявністю цукру на внутрішньому ринку України немає, а підвищення його ціни спричинене спекуляціями учасників ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

«Цукрової кризи немає, є спекуляції на ринку цукру. А цукру в Україні достатньо, щоб вже наїлися всі, особливо ті, хто спекулює, під зав’язку», – заявив Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому він наголосив, що у разі потреби Україна завжди зможе розв’язати проблему нестачі цукру шляхом виходу на зовнішній ринок.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня поточного року міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН заявив, що реальна ціна цукру в Україні на сьогодні не перевищує 4,3 грн. за 1 кг. За його словами, на сьогодні немає об`єктивних причин для зростання цін на цукор. Кабінет Міністрів України розпорядився відпустити з державного матеріального резерву 28 тис. тонн цукру підприємствам, які належать до сфери управління Держкомрезерву, за ціною реалізації цукру Аграрним фондом з державного продовольчого резерву (розпорядження від 12 серпня 2009 р. №952-р «Про проведення додаткових заходів для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку цукру»).

19 серпня в Мінську пройшли консультації щодо можливих поставок білоруського цукру до України.

27 серпня заступник міністра економіки України Віктор ПАНТЕЛЕЄНКО повідомив, що білоруська сторона запропонувала дуже високу ціну за поставки цукру – 550 дол. за тонну, а така ціна на сьогодні не влаштовує Україну. Водночас він відзначив, що Україна має намір надалі продовжити обговорення питання закупівлі цукру в Білорусі у більшому обсягу – до 100 тис. тонн, але за умови, що ціну буде знижено. Консультації і переговори може бути продовжено в листопаді, після закінчення збирання врожаю в Україні.

Довідка УНІАН. Виробництво цукру в Україні в 2008/2009 МР знизилося на 15% – до 1,575 млн. тонн (у 2007/2008 МР – 1 млн. 859 тис. тонн).

Минулого сезону було прийнято на переробку 12 млн. 535 тис. тонн цукрового буряка (у 2007/2008 МР – 16 млн. 370 тис. тонн).