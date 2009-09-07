Тимошенко: ніяких суперечок щодо газу між Україною і Росією немає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що між Україною і Росією не існує жодних розбіжностей щодо контракту про постачання і транзит російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Жодних суперечок між Росією і Україною з приводу природному газу – ні щодо його транспортування, ні щодо тарифів на транзит, ні щодо тарифів на газ – не існує. Всі розбіжності і конфлікти – у головах великих українських політиків. У головах, тому що в цих головах хаос, розлад і бажання брати хабарі», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що на сьогодні в газових відносинах між Україною і Росією існує порядок, визначений контрактом.

«Нам більше не потрібно нічого підписувати ні на початку року, ні наприкінці цього року, тому що контракт автоматично діє десять років, а ціна на газ і на транзит визначається кожного кварталу, і ціна на природний газ в першому кварталі 2010 року визначатиметься за формулою без яких-небудь додаткових підписань», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона нагадала, що, відповідно до умов контракту, ставка на транзит в 2010 році буде збільшена на 50-80%. «Така розбіжність – від 50 до 80% – залежить від ціни на нафту і нафтопродукти, тому що у формульному підході саме ціна на транзит і на газ спирається на ціну на нафту, газойль і мазут», – уточнила глава уряду.

«Україна і Росія працюють у системі поставок газу прогнозовано, спокійно, без будь-якої істерії», – підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.