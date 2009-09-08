Кабмін переніс строки затвердження макропоказників Держбюджету

Кабінет міністрів України на завтрашньому засіданні не буде розглядати питання про затвердження макропоказників Державного бюджету на 2010 рік, а має намір затвердити їх на позачерговому засіданні КМУ цього тижня.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

“На засіданні 9 вересня ми не будемо розглядати питання про макропоказники, а розглянемо його на позачерговому засіданні на цьому тижні і одразу ж затвердимо проект бюджету на 2010 рік,” – сказав співбесідник УНІАН.

Як повідомлялося, раніше очікувалося, що на засіданні 9 вересня уряд затвердить макропоказники Держбюджету на 2010 рік, а 12 вересня – проект бюджету в цілому, з тим, щоб до 15 вересня внести його на розгляд парламенту.