Кабмін переніс строки затвердження макропоказників Держбюджету
21:01, 08 вересня 2009Суспільство
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Неофіційна інформація
Кабінет міністрів України на завтрашньому засіданні не буде розглядати питання про затвердження макропоказників Державного бюджету на 2010 рік, а має намір затвердити їх на позачерговому засіданні КМУ цього тижня.
Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.
“На засіданні 9 вересня ми не будемо розглядати питання про макропоказники, а розглянемо його на позачерговому засіданні на цьому тижні і одразу ж затвердимо проект бюджету на 2010 рік,” – сказав співбесідник УНІАН.
Як повідомлялося, раніше очікувалося, що на засіданні 9 вересня уряд затвердить макропоказники Держбюджету на 2010 рік, а 12 вересня – проект бюджету в цілому, з тим, щоб до 15 вересня внести його на розгляд парламенту.
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