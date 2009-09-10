Одеський екс-депутат Марков вночі пішки перейшов до Придністров'я

Колишній депутат Одеської міської ради Ігор МАРКОВ, стосовно якого порушено кримінальну справу, не з`явився сьогодні на допит у слідчий відділ УМВС України у місті Миколаєві за повісткою.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

За словами співрозмовника агентства, громадянин І.МАРКОВ близько години ночі 10 вересня перетнув пішки лінію державного кордону на українсько-молдавському контрольно-пропускному пункті «Удобне».

За обнародуваними відомостями громадського руху «Комітету оборони Одеси», «Ігор МАРКОВ зараз переховується від органів внутрішніх справ України на території невизнаного Придністров`я, куди прибув з паспортом громадянина Російської Федерації».

«Комітету оборони Одеси», зазначається у заяві, «також стало відомо, що депутат Одеської міськради, голова міської організації неіснуючої партії «Родина» Валентин ДУБОВЕНКО разом із сподвижниками І.МАРКОВА - Світланою ФАБРИКАНТ і Григорієм КВАСНЮКОМ збираються виїхати в цю ж «республіку» для зустрічі із збіглим лідером для координації дій і заяв».

Як повідомлялося, увечері 8 вересня І.МАРКОВ був затриманий на в`їзді в Одесу для вручення повістки у міліцію.

Він повинен був з`явитися до слідчого Міського управління МВС у Миколаєві сьогодні о 10.00. І.МАРКОВА викликали на допит у зв`язку із порушенням стосовно нього кримінальної справи за звинуваченням у побитті учасника мітингу Всеукраїнського об`єднання "Свобода" 2 вересня 2007 року за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("злісне хуліганство").