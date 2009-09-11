У Києві стріляли: троє учасників бандитських «розборок» важко поранені

17:20, 11 вересня 2009
Суспільство
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Діє план перехоплення «Сирена»

Сьогодні вдень в Києві в результаті бандитських “розборок”  було важко поранено з вогнепальної зброї трьох учасників конфлікту.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, конфлікт між представниками угруповань стався на початку 13.00 у Голосіївському парку столиці.

За попередніми даними, постраждалі отримали поранення з травматичної зброї, переробленої для відстрілу бойових набоїв. Наразі вони госпіталізовані до реанімаційного відділення 10-ї міської клінічної лікарні.

На даний час в столиці введено в дію план перехоплення «Сирена». Патрулі та співробітники ДАІ переведені у стан підвищеної бойової готовності. Також відомо, що представники однієї з конфліктуючих сторін втекли з місця пригоди на автомобілі «Мерседес-500» чорного кольору, номер АА1379ВР. Міліція звертається до можливих свідків інциденту та осіб, яким щось відомо про місце знаходження згаданого автомобіля, повідомити міліцію за номером “102”.

 

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