Мінфін пропонує компенсувати різницю цін для «Нафтогазу»

Міністерство фінансів України пропонує передбачити в державному бюджеті 2010 року 6,5 млрд. грн. для НАК «Нафтогаз України» в рахунок компенсації різниці в тарифах на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ у ході сьогоднішнього засідання уряду.

Крім того, за його словами, пропонується залишити в розпорядженні НАК «Нафтогаз України» цільову надбавку в сумі 440 млн. грн. Ці кошти мають бути використані НАК «Нафтогаз України» на здійснення пошукових і геологорозвідувальних робіт.