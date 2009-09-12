Мінфін пропонує компенсувати різницю цін для «Нафтогазу»
20:02, 12 вересня 2009Суспільство
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На рівні 6,5 млрд. грн.
Міністерство фінансів України пропонує передбачити в державному бюджеті 2010 року 6,5 млрд. грн. для НАК «Нафтогаз України» в рахунок компенсації різниці в тарифах на газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ у ході сьогоднішнього засідання уряду.
Крім того, за його словами, пропонується залишити в розпорядженні НАК «Нафтогаз України» цільову надбавку в сумі 440 млн. грн. Ці кошти мають бути використані НАК «Нафтогаз України» на здійснення пошукових і геологорозвідувальних робіт.
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