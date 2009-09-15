БЮТ розмалює графіті 5-кілометрову огорожу метро

Київські бютівці мають намір розмалювати графіті 5 кілометрів паркану метро від Мосту метро до станції метро «Чернігівська».

Про це повідомляє прес-служба депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді.

Автор ідеї - депутат фракції «Блоку Юлії Тимошенко» у Київській міській раді, голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Він переконаний, це найдовше графіті на паркані стане здобутком Книги рекордів Гінеса

Графіті займе понад півтори тисячі триметрових секцій огорожі, на кожній з яких може бути розміщене окреме зображення.

«За допомогою цього графіті буде вирішено одну з проблем лівобережної частини Києва – естетичну. На жаль, київська влада подібними «дрібницями» не займається, нарікаючи на відсутність грошей. А цей проект задекорує та оживить сірість огорожі, задіє митців столиці та зацікавить туристів, у яких з’явиться ще одна причина поїхати на Лівий берег Києва», - вважає О.БРИГИНЕЦЬ.

При цьому він наполягає, що на паркані метро не має бути ані політичної, ані комерційної реклами.

«Як на мене, головними героями графіті могли б стати літери. З них можна скласти рядки, наприклад, з Т.Шевченка. І тоді кожен художник, який братиме участь у проекті, зможе обрати ту літеру, яка йому найбільше подобається, і зобразити її у власному авторському стилі. Хочеться, щоб найяскравішими літерами стали «К» – «И» – «Ї» – «В», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.