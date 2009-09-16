Дефіцит Пенсійного фонду в 2010 р. становитиме майже 18 млрд. грн.

Кабінет міністрів України встановив надходження до Пенсійного фонду на 2010 р. на рівні 160 млрд. 643,8 млн. грн., витрати – 177 млрд. 698,8 млн. грн., дефіцит бюджету ПФ становитиме 17 млрд. 926 млн. грн.

Такі цифри наводяться в проекті бюджету Пенсійного фонду на 2010 р., розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради України.

Згідно з проектом бюджету, запланований залишок коштів на початок наступного року становитиме 870,9 млн. грн. Надходження від підприємств і організацій становитимуть 97 млрд. 631,5 млн. грн., від громадян – 6 млрд. 2,3 млн. грн., кошти Державного бюджету - 39 млрд. 318 млн. грн.

Надходження і витрати Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в 2010 р. становитимуть 44,1 млн. грн., Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві – 344,7 млн. грн.

Витрати, які планується здійснити за рахунок власних коштів, становитимуть 140 млрд. 335,8 млн. грн., зокрема, на пенсійне забезпечення громадян згідно із Законом «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» - 132 млрд. 582,3 млн. грн.

Витрати за рахунок коштів Держбюджету на виплату пенсій і допомоги, призначених за різними пенсійними програмами, передбачено на рівні 36 млрд. 974,2 млн. грн.

Запланований залишок коштів за підсумками 2010 р. становитиме 871 млн. грн.

Довідка УНІАН. Згідно з бюджетом Пенсійного фонду України, затвердженим постановою Кабінету міністрів №235 від 11 березня 2009 р., за підсумками цього року дефіцит бюджету ПФ становитиме 13 млрд. 53 млн. 39,7 тис. грн.: дохідна частина – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тис. грн., витратна частина – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тис. грн.

Згідно з постановою, покриття дефіциту бюджету фонду на виплату пенсій буде здійснено за рахунок коштів державного бюджету.