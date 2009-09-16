В Україні визначатимуть найстаріше дерево

В Україні розпочалася акція з перепису і визначенню найстарішого дерева.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, захід проводить Київський еколого-культурний центр.

Серед претендентів на звання найстарішого дерева – тисячолітнє фісташкове дерево з Нікітського ботанічного саду, тисячолітній дуб Залізняка, що росте у Національному історико-культурному заповіднику ”Чигирин” (Черкаська область), старезний дуб з Великоберезнянского району Закарпатської області.

Два роки Київський еколого-культурний центр проводив інвентаризацію найстаріших дерев Києва. Тепер екологи вирішили переписати дерева по всій Україні. Вже виявлено 16 дерев, вік яких становить від 600 до 1100 років, обхват - від 6 до 10 метрів.

Остаточні результати акції з визначення найстаріших дерев будуть оприлюдненні після експедиції в Крим восени, де екологи оглядатимуть кримські ялівці.

Серед найстаріших 16 дерев країни: 8 - дубів, 4 липи, 2 фісташкових дерева, один полуничник і один тис.