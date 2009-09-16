Тепловоз протаранив "Волгу" на переїзді

У Запорізькій області тепловоз протаранив легковий автомобіль: одна особа загинула, ще одна госпіталізована.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Запорізькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 вересня на залізничному переїзді в Михайлівському районі області.

"33-річний водій легкового автомобіля, незважаючи на заборонний звуковий сигнал і червоне світло, виїхав на переїзд. Це і стало причиною зіткнення "Волги" з тепловозом, що йшов з Василівки до Енергодара: попри екстрене гальмування, тепловоз ударив "Волгу" і протягнув автомобіль вздовж колії ще близько 30 метрів", - повідомили в ДАІ.

32-річна жінка, яка перебувала в салоні авто, - дружина власника автомобіля - померла на місці, самого водія доставлено в лікарню з численними переломами і травмами.

За фактом ДТП проводиться розслідування.