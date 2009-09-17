В Умані хасид укусив міліціонера за палець

В Умані Черкаської області хасид укусив міліціонера за палець, захищаючи від знесення незаконно встановлений кіоск з кошерною їжею.

Про це повідомила УНІАН радник міського голови Умані Світлана ЛІПИНСЬКА.

Хасид прокусив палець черговому міліціонеру та розбив відеокамеру уманської телекомпанії „Сатурн” під час демонтажу незаконно встановлених торгових кіосків на території паломництва хасидів в місті Умань Черкаської області. Кілька паломників без дозволів встановили об`єкти з продажу кошерної їжі та кілька гаражів.

Як повідомила С.ЛІПИНСЬКА, мерія звернулася до організатора паломництва хасидів Міжнародного благодійного фонду імені ребе Нахмана, у зв’язку з ситуацією, що склалася. Представник фонду Даніель ДАЯН відповів, що це питання не його компетенції, і якщо є порушення законодавства, то місцева влада має діяти відповідно. Тому, комунальні служби Умані спробували демонтувати об’єкти, оскільки їх власники не мали дозвільних документів. С.ЛІПИНСЬКА зауважила також, що Д.ДАЯН звернувся до місцевої влади з проханням не зносити ці малі архітектурні форми, щоб не провокувати конфлікт. Він пообіцяв, що один з кіосків хасиди знесуть самі, а дерев`яну споруду попросили залишити на період святкування іудейського Нового року.

Як повідомляв УНІАН, тисячі паломників відвідують щоосені Умань Черкаської області, щоб на могилі свого духовного лідера, цадика Нахмана, відсвяткувати Рош-га-Шана – іудейський новий рік. Прогнозується, що до 19 вересня паломників-хасидів на Черкащину прибуде понад 25 тисяч осіб.