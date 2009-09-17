За отруєння 25 школярів у Кременчуку СЕС «перештрафує всіх»

Головний санітарний лікар Кременчука Віктор АКИМОВ заявляє, що причиною отруєння дітей в школі №6 стало невиконання правил утримання харчоблоку і приготування їжі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії.

“Зараження сталося в результаті вживання їжі, виготовленої на харчоблоці гімназії. Зараз важко сказати, що це за кишкова інфекція, але те, що вона виникла на харчоблоці – однозначно», - наголосив санітарний лікар.

За його словами, «збудника (або це дизентерія, або сальмонельоз) ми встановимо після того, як будуть готові результати посівів. Але харчоблок перебуває у вкрай незадовільному стані, він не підготовлений до нового навчального року». Як стверджує В.АКИМОВ, «там не працює м`ясорубка, протиральна машина: пюре тиснуть вручну, як вдома на кухні. А це в громадському харчуванні не дозволяється».

Санітарний лікар пообіцяв, що «ми перештрафуємо всіх, аж до посудомийок. Я наполягаю на тому, що весь персонал харчоблоку має бути замінено. Такого я ще не бачив - скрізь павутина і бруд».

В.АКИМОВ заявив, що йому особисто соромно за те, що сталося, і він не знімає відповідальності й з працівників санстанції, які приймали школу і харчоблок до початку навчального року.

Наразі головний санлікар виніс постанову про тимчасове закриття харчоблоку. А в рішенні протиепідемічної комісії передбачили поточний ремонт харчоблоку і технологічного устаткування.

Втім, директор гімназії №6 Олена ШАПОВАЛ заявляє, що інформація про незадовільний стан харчоблоку сильно перебільшена.

В даний час на лікуванні в дитячій лікарні перебуває вже 25 дітей. Стан їхнього здоров`я середньої тяжкості і тяжкий без тенденції до погіршення, повідомив представник міськздороввідділу.

Як повідомлялося, вчора після 17.00 до дитячої лікарні Кременчука Полтавської області були госпіталізовані перші 20 учнів школи-гімназії №6 з харчовим отруєнням.