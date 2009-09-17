У кожному міністерстві буде спецпідрозділ

Міністерства і відомства не заперечують проти створення у своїх структурах антикорупційних підрозділів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив уповноважений уряду з питань боротьби з корупцією Юрій СУХОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Інформація, розповсюджена ЗМІ щодо заперечення міністрів, не відповідає дійсності. Цей проект пройшов попереднє узгодження в 26 відомствах, 4 з яких погоджувало це рішення без зауважень, а інші 22 – не мали категоричних заперечень проти створення підрозділів внутрішнього контролю», - сказав Ю.СУХОВ.

Водночас, за його словами, були висловлені різні зауваження, які зараз обробляються.

«Жодного заперечення немає. Більш того, закон про принципи попередження і протидії корупції, який набере чинності 1 січня 2010 року, саме і передбачає в статті 3, що виявлення і попередження корупції в центральних органах влади здійснюють відповідні підрозділи, які якраз ми і пропонуємо створити у вигляді підрозділів внутрішнього контролю», - підкреслив уповноважений уряду.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня начальник Головного управління державної служби України Тимофій МОТРЕНКО не виключив, що рішення уряду щодо створення у всіх органах виконавчої влади антикорупційних підрозділів може призвести до виникнення конфлікту інтересів. “На мій погляд, в розрізі повноважень Управління держслужби, чим більше таких органів, тим краще. А от чи достатньо буде у них повноважень, враховуючи те, що спосіб їх призначення означатиме для міністра, що він не впливає на цей підрозділ, і чи не буде тут закладено конфлікт? Я думаю, що, швидше за все, сприяти рішенню такого роду питань можна на законодавчому рівні”, - сказав Т.МОТРЕНКО.