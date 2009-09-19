Ющенко подякував жителям Донеччини за культурні традиції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переглянув звітний концерт митців Донецької області, який продовжує Фестиваль мистецтв України.

Як повідомили УНІАН в Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, вітаючи учасників, організаторів та гостей концерту, В.ЮЩЕНКО згадав про багатий історичний та культурний спадок донеччан. Зокрема, про внесок в українську і світову культуру таких видатних вихідців цього краю, як художник Архип Куїнджі, композитор Сергій Прокоф`єв, кінематографіст Леонід Биков, зірки оперного й балетного мистецтва Анатолій Солов’яненко і Вадим ПИСАРЄВ. «Ці імена говорять самі за себе», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Тут, у Великому степу, що знав кіммерійців і скіфів, печенігів і половців, безумовно, гартувався і наш великий козацький дух. Цей нескоримий дух дав силу і мужність таким великим патріотам України, борцям за права нації, як Василь Стус, Олекса Тихий, Іван Дзюба», – підкреслив глава держави.

Окрему вдячність жителям Донеччини Президент висловив за збереження та примноження культурних і національних традицій. Він, зокрема, згадав широко відомі в Україні та за її межами мистецькі фестивалі «Прокоф’євська весна», «Театральний Донбас», конкурс української фортепіанної музики імені Івана Карабиця.

«Переконаний, і сьогоднішній Фестиваль принесе нові цікаві імена», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент також вручив високі державні нагороди діячам культури і мистецтв Донецької області.