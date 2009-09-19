В Україні розпочався Тиждень клімату

В Україні 18-26 вересня вперше проходитиме Тиждень клімату.

Як повідомили УНІАН в Представництві Організації Об’єднаних Націй в Україні, разом із цією установою організаторами акції виступили мережа Глобального договору, програма Волонтери ООН, а також громадські, студентські організації і приватні компанії.

”Зміна клімату ставить людство перед рішучим вибором. Ми можемо уникнути катастрофічних наслідків зміни клімату для майбутніх поколінь, якщо укладемо нову міжнародну угоду, яка б регулювала рівень викидів парникових газів в атмосферу після завершення дії Кіотського протоколу у 2012 році”, - наголошують в ООН.

Задля цього 7 грудня 2009 року лідери 192 держав-членів ООН зберуться у Копенгагені (Данія), щоб знайти спільні шляхи вирішення одного з найбільших викликів сьогодення, який стоїть перед людством – зміна клімату.

Досягнення угоди до закінчення зустрічі 18 грудня залежатиме не лише від політичних переговорів, але й від громадського тиску по всьому світу. Для привернення підтримки світової громадськості до даної проблеми, ООН вперше проведе глобальний Тиждень клімату, який відзначатиметься в більш ніж 100 країнах світу, в тому числі, в Україні.

Сьогодні, 18 вересня, в рамах Тижня в Україні розпочалася соціальна рекламна кампанія «Укладемо угоду!», яка ініційована в рамках Національної кампанії «Прямуй на зелене».

Під час акції буде проведено збір підписів під петицією, яку Генеральний секретар ООН представить світовим лідерам, аби нагадати, що вони повинні укласти у Копенгагені справедливу, збалансовану та ефективну угоду задля підвищення зеленого росту, захисту нашої планети та побудови більш сталої, процвітаючої глобальної економіки, від якої отримують переваги усі нації та народи.

Петицію можна підписати на сайті кампанії: www.sealthedeal2009.org.

22 вересня, в День відмови від використання автомобіля, співробітники усіх агентств ООН, а також компаній та організацій - членів Глобального договору - запрошуються до символічної акції відмови від використання особистого транспорту на користь громадського або дружнього навколишньому середовищу.

24 вересня відбудеться презентація брошури «Зелений офіс: з турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу», яка ознайомить читачів з філософією зеленого офісу та міжнародним досвідом її реалізації, а також найкращими прикладами українських компаній-лідерів у реалізації практик зеленого офісу. Презентація відбуватиметься в “Зеленій аудиторії” Києво-Могилянської академії.

25 вересня буде проведений День «Вдягни зелене», коли символічне виявлення активної позиції щодо захисту навколишнього середовища полягатиме у носінні одягу зеленого кольору.

У цей же день ООН та Міжнародний фонд дикої природи організовують флеш-моб «Вдягни зелене» в декількох містах України. Це буде швидка вулична подія, де учасники, вдягнені у щось зелене, збираються разом о 13 годині, на якомусь місці та одночасно виголошують «Укладемо угоду».

В Києві подія відбудеться о 13:00 на Контрактовій площі біля пам’ятника Гетьману Петру Сагайдачному.

26 вересня мережа Глобального договору України за підтримки провідних автомобільних дилерів проведе зелену толоку «Купив машину?! Посади дерево!» - акцію з посадки дерев з метою послаблення шкідливого впливу викидів та покращення іміджу столиці, відомої як місто-сад.