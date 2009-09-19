МВФ продасть 1/8 частину всього золота

Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду у п`ятницю, 18 вересня, дав дозвіл на продаж 403 тонн золота, повідомляє AFP. Виручені від продажу золота кошти МВФ спрямує на реалізацію програми допомоги бідним країнам.

У заяві, поширеній МВФ, наголошується, що "кількість золота на продаж суворо обмежена - 403,3 метричної тонни". Продаж золота, що становить одну восьму запасів МВФ, здійснюватиметься так, щоб не підірвати ринок дорогоцінних металів. За золото, повідомляє агентство, МВФ, виходячи з середньоринкової ціни, зможе виручити близько 13 мільярдів доларів.

Рішення про частковий продаж золотого запасу МВФ з метою отримання коштів для надання фінансової допомоги бідним країнам було схвалене на саміті "Великої двадцятки", що відбувся в квітні 2009 року в Лондоні.

Раніше МВФ оголосив, що запроваджує нову програму допомоги бідним країнам. Сума кредиту, на який вони можуть претендувати, подвоюється, а процентна ставка на використання позикових коштів обнулюється.

З осені 2008 року МВФ надав державам, які найсильніше постраждали від світової економічної кризи, кредити на загальну суму в кілька десятків мільярдів доларів.

Лента.ру