На Сумщині податкова міліція ліквідувала нічне казино

Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Сумській області ліквідували казино, що працювало в нічний час у місті Ромни Сумської області.

Як повідомила УНІАН прес-секретар податкової міліції ДПА в Сумській області Наталія ШАПОВАЛ, зал працював лише в нічний час і без зовнішньої реклами. Він розміщувався на базі колишнього ігрового салону «Невада». Податкова міліція вилучила стіл з рулеткою і 17 гральних автоматів.

Нагадаємо, що Закон України «Про заборону грального бізнесу» набув чинності 25 червня. З цієї миті і до ухвалення спеціального законодавства про створення спеціальних гральних зон в Україні заборонено гральний бізнес і участь в азартних іграх. Видані ліцензії скасовуються. До суб`єктів, які своєчасно не припинили проведення азартних ігор, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 8000 мінімальних заробітних плат (5,14 млн. грн.) з конфіскацією грального устаткування, а прибуток (дохід) від проведення азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.