В Івано-Франківську через невдалий ремонт завалилася стіна будинку

В Івано-Франківську, на вулиці Шевченка, унаслідок проведення земельно-будівельних робіт власником квартир №9 і №10 поряд із двохповерховим житловим будинком сталося часткове руйнування кутової зовнішньої стінки зазначених помешкань, які прибудовані до будинку в 1960 році, а з 2008 року реконструюються.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих немає. Заплановане засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС.