У Полтаві відливають пам’ятник Івану Гонті

В місті Христинівка Черкаської області при в`їзді в місто встановлять пам’ятник Івану Гонті.

Як передає кореспондент УНІАН, фундамент під дванадцятиметровий пам’ятник уже збудовано.

Міський голова Христинівки Микола НАКОНЕЧНИЙ, який був ініціатором створення пам’ятника, розповів УНІАН, що зараз монумент відливають у Полтаві на спонсорські кошти.

Семиметровий бронзовий пам’ятник Івану Гонті встановлять на кургані в парку імені Івана Гонти. Він важитиме близько чотирьох тонн. Висота всього монументу – 12 метрів, вартість - 160 тис. грн.

В руках український козак триматиме шаблю, а біля його ніг стоятиме гармата. Пам’ятник відкриють 14 жовтня на День Українського козацтва.