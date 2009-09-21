У Лос-Анджелесі вручили премії «Еммі»

61-а церемонія

У неділю в Лос-Анджелесі в 61-ше вручили телевізійні премії «Еммі», передає АР. Кращим комедійним актором визнали Алека Болдуїна (серіал 30 Rock), кращою комедійною актрисою – Тоні Коллетт (серіал United States of Tara). Кращою драматичною актрисою стала Гленн Клоуз (серіал Damages), кращим драматичним актором – Брайан Кренстон (серіал Breaking Bad). Кращим комедійним серіалом визнано 30 Rock, кращим драматичним, – Mad Men. Кращим реаліті-шоу стала програма The Amazing Race. Газета.ру

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter