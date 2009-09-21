У Лос-Анджелесі вручили премії «Еммі»
08:34, 21 вересня 2009Суспільство
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61-а церемонія
У неділю в Лос-Анджелесі в 61-ше вручили телевізійні премії «Еммі», передає АР.
Кращим комедійним актором визнали Алека Болдуїна (серіал 30 Rock), кращою комедійною актрисою – Тоні Коллетт (серіал United States of Tara).
Кращою драматичною актрисою стала Гленн Клоуз (серіал Damages), кращим драматичним актором – Брайан Кренстон (серіал Breaking Bad).
Кращим комедійним серіалом визнано 30 Rock, кращим драматичним, – Mad Men.
Кращим реаліті-шоу стала програма The Amazing Race.
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