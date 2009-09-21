Погода на завтра

22 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на півдні Криму місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, у Карпатах та східній частині 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями приморозки 0-4°; вдень 19-24° тепла, на Закарпатті до 27°.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі по області 6-11° тепла, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 9-11° тепла, вдень 22-24°.

21 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 17-21°, в Дніпрі біля Києва 18°.