Тимошенко: лікарям підвищать платню незалежно від прийняття бюджету

Уряд з 1 січня збільшить заробітну плату працівникам системи охорони здоров’я в середньому на 20%, незалежно від того, чи буде прийнятий державний бюджет на 2010 рік.

Як інформує Секретаріат Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час відвідування Київської міської онкологічної лікарні.

«Нам важко у кризу різко підвищувати заробітну плату, але доплата за стаж для лікарів буде», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що уряд продовжує фінансувати загальнонаціональну програму щодо боротьби з онкологічними захворюваннями, а також нагадала, що відповідний урядовий законопроект перебуває на розгляді у Верховній Раді України.