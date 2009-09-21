Тимошенко: лікарям підвищать платню незалежно від прийняття бюджету
18:59, 21 вересня 2009Суспільство
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Прем`єр обіцяла доплату за стаж
Уряд з 1 січня збільшить заробітну плату працівникам системи охорони здоров’я в середньому на 20%, незалежно від того, чи буде прийнятий державний бюджет на 2010 рік.
Як інформує Секретаріат Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час відвідування Київської міської онкологічної лікарні.
«Нам важко у кризу різко підвищувати заробітну плату, але доплата за стаж для лікарів буде», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також повідомила, що уряд продовжує фінансувати загальнонаціональну програму щодо боротьби з онкологічними захворюваннями, а також нагадала, що відповідний урядовий законопроект перебуває на розгляді у Верховній Раді України.
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