Ринок легального тютюну скоротиться на 40%

Обсяг ринку легального тютюну до кінця 2009 року скоротиться на 40% через підвищення ставок акцизного збору. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Української торговельно-промислової конфедерації (УТПК) Володимир ДЕМЧАК сьогодні під час круглого столу на тему "Підвищення податкового тиску шляхом збільшення ставок акцизного збору на споживчі товари в умовах зниження купівельної спроможності".

За словами В.Демчака, в попередні роки було багато зроблено для того, щоб вивести ринок підакцизних товарів з тіні, проте останні дії влади із збільшення акцизної ставки призводять до зниження обсягів легального виробництва і збільшення нелегальної частки продукції.

Президент УТПК висловив загальну позицію учасників круглого столу, які стверджують, що радикальне підвищення ставок акцизного збору призведе до дорожчання підакцизної продукції і, як наслідок, до зростання попиту на дешеву продукцію тіньового виробництва. За словами учасників круглого столу, в тіні може виявитися також велика частка лікерогорілчаної продукції.

Учасники круглого столу, серед яких були представники УТПК, "Укргорілки", "Укртютюну", Української торговельної асоціації, Союзу виробників харчової промисловості України, Київської організації роботодавців торгівлі і сервісу (КОРТС), «Укрпива», асоціації «Виноградарі і винарі України», ЗАТ "Одеський коньячний завод", закликають органи державної влади зупинити необгрунтоване підвищення акцизних зборів.

Як зазначили учасники круглого столу, в червні 2009 року обсяги виробництва лікерогорілчаної продукції скоротилися на 77%, а в липні – на 54,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а об`єми реалізації цієї продукції на внутрішньому ринку знизилися на 81% і 57,2% відповідно.

За даними учасників круглого столу, обсяги виробництва тютюнових виробів за травень–серпень 2009 року знизилися на 24,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що призвело до зниження надходжень до держбюджету. Зокрема, в липні ц.р. до держбюджету надходило 0,25 млрд. грн. акцизного збору від реалізації алкогольних напоїв, що становить лише половину надходжень за червень ц.р. і на 14% менше, ніж у липні 2008 року.

Тому, наголошують представники алкогольної і тютюнової галузей, збільшення акцизів аж ніяк не сприятиме додатковим надходженням до бюджету, а навпаки, скоротить надходження унаслідок спаду виробництва.

За словами В.Демчака, галузі необхідно, хоча б 6–9 місяців, щоб адаптуватися до нових акцизних ставок.

Учасники круглого столу закликали владу розпочати діалог з експертами, виробниками, продавцями і споживачами, відмовитися від практики розгляду акцизного навантаження виключно як джерела наповнення бюджету, а також від позачергового підвищення акцизного збору.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2009 року Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради України пропозицію підвищити з 1 жовтня 2009 року адвалорну складову акцизного збору на тютюнові вироби з 20% до 36% від об`єму реалізації за встановленими максимальними роздрібними цінами шляхом внесення поправки до проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2009 рік" (реєстр. № 4707 від 24 червня 2009 р.) при підготовці його до другого читання.

Ставки акцизного збору на 100% етиловий спирт в липні 2009 року були підвищені на 58% – до 34 грн./л.

Асоціація "Укргорілка" звернулася з листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, в якому виробники алкогольної продукції висловлюють занепокоєння через озвучену у ВР ініціативу, яка, як стало відомо асоціації, передбачає підвищення ставок акцизного збору на етиловий спирт до 50 грн./л.