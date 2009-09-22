Тимошенко: уряд профінансує центр ранньої онкодіагностики

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд забезпечить повне фінансування для завершення до кінця року будівництва ПЕТцентру для ранньої діагностики онкологічних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час відвідування у Києві Центру з використанням ПЕТтехнологій для раннього виявлення онкологічних захворювань.

«Прийняті всі відповідні постанови уряду вже, фінансування суворо по графіку і, я переконана, що ми це зробимо, щоб спільними зусиллями лікарів, будівельників, уряду добудувати цей потужний ПЕТцентр», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в Україні до кінця року запрацюють два таких центри з використанням позитронної емісійної томографії для раннього виявлення онкології.

«Ця технологія, яка дозволяє не тільки виявити на ранньому етапі хворобу, а ще й вилікувати її на цій стадії без хіміотерапії. Це якраз та гарантія, яка нам дає гарантії не втрачати кожен рік 90 тис. життів – саме стільки людей в Україні внаслідок онкологічних захворювань ідуть з життя», - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, після введення в експлуатацію двох центрів в Києві планується створити мережу відповідних закладів по всій Україні.

Як повідомлялося раніше, уряд виділив 70 млн. грн. для завершення будівництва ПЕТцентру.