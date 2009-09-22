Кабмін надасть гарантію щодо реструктуризації боргів «Нафтогазу»

Кабінет Міністрів України уповноважив Міністерство фінансів надати абсолютну і беззастережну гарантію в рамках, передбачених бюджетом 2009 року, щодо реструктуризації зовнішніх боргових зобов`язань НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, Міністерство юстиції надало роз`яснення, що дана гарантія може поширюватися на основну суму боргу і на відсотки, які виплачуватимуться кредиторам за кредитними зобов`язаннями.

У Мінфіні відзначили, що таку гарантію міністерство зможе надати відразу після досягнення домовленостей «Нафтогазу» з кредиторами щодо умов реструктуризації.

Міністерство фінансів вважає, що з метою оптимального врегулювання зовнішніх зобов`язань України термін погашення реструктуризованої заборгованості, на яку поширюється гарантія, має становити близько 5 років.

«Міністерство підтримує «Нафтогаз» в питанні необхідності продовження терміну виплат по євробондам і в досягненні домовленостей за двосторонніми борговими зобов`язаннями. Ми схвалюємо бажання досягти рішення, прийнятного і справедливого для усіх сторін, і вважаємо, що, маючи суверенні гарантії, «Нафтогаз» досягне цієї мети», – сказав виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

При цьому він додав, що відповідальність за переговори і за оголошення умов реструктуризації несе «Нафтогаз», оскільки боргові зобов`язання, які реструктуризуються, належать «Нафтогазу», а не державі Україна.

Найближчим часом «Нафтогаз» повинен оголосити умови реструктуризації, які будуть прийнятними як для компанії, так і для її кредиторів.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України», починаючи з 14 вересня, проведе серію переговорів із кредиторами в рамках процесу реструктуризації двосторонніх боргових зобов`язань, які включають також євробонди, термін виплати за якими – 30 вересня 2009 року. Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» призначив Групу по управлінню зобов`язаннями банку Credit Suisse менеджером ділера для здійснення запланованої реструктуризації євробондів на суму 500 млн. дол., термін виплати за якими – 30 вересня 2009 року, а також з питань врегулювання фінансових зобов`язань щодо двосторонніх кредитів компанії.