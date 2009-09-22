На українському кордоні затримали дитину, яка йшла з Латвії в Росію

Українські прикордонники затримали 14-річну дівчинку, яка намагалися потрапити з Латвії до Росії.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, учора співробітники Львівського загону Держприкордонслужби спинили неподалік кордону поблизу пункту пропуску «Рава-Руська» 14-річну дівчинку. Як з’ясувалося, дитина планувала двічі незаконно перетнути український кодон: вона прямувала в Росію до бабусі.

Зі слів малолітньої порушниці стало відомо, що її звуть Аліса і вона є громадянкою Латвії. Минулого року дівчину примусово направили до дитячого будинку у місті Рига, бо її матір позбавили батьківських прав. Алісі дитбудинок не сподобався, тож незабаром вона звідти втекла. До Польщі дитина дісталася автостопом. Вона розпитала, як можна потрапити в Україну й рушила в обхід пункту пропуску «Хребене – Рава-Руська».

Учора українські прикордонники передали дівчину співробітникам Прикордонної Варти Республіки Польща.

У повідомленні зазначається, що за тиждень до цього випадку на Львівщині затримали двох підлітків, які втекли з дитячого будинку у Підмосков’ї. Вони намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон.