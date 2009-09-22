В Одеській області з сокирою напали на нетверезого суддю: потерпілий у комі

У реанімаційне відділення Миколаївської райлікарні Одеської області госпіталізований після нападу невідомого зловмисника суддя місцевого суду Володимир БЕЗУСОВ, у якого медики зафіксували рубані рани голови і черепно-мозкову травму.

Про це повідомив УНІАН працівник Центру громадських зв`язків обласного управління внутрішніх справ Владимир ШАБЛІЄНКО.

«Злочинець напав на суддю В.БЕЗУСОВА, який знаходився в нетверезому стані, біля його будинку. Завдав кілька ударів сокирою по голові, після чого потерпілий, згідно з діагнозом лікарів райлікарні, опинився в комі. При цьому цінні речі залишилися при потерпілому», - сказав В.ШАБЛІЄНКО.

Порушена і розслідується кримінальна справа за фактом нападу на працівника суду.

Як повідомило кореспонденту УНІАН в джерело в РВВС, півроку тому, 18 квітня ц.р., в смт Миколаївка було скоєно напад на зятя судді: убитому також були завдані тяжкі тілесні ушкодження.