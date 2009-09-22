Ціни на бензин мають бути нижчими мінімум на 20% - підрахунки СП

Експерти Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента вважають, що роздрібні ціни на бензин мають бути щонайменше на 20% нижчі від тих, що склалися сьогодні на внутрішньому ринку.

Про це сказано в повідомленні головної служби інформаційної політики СП.

Згідно з повідомленням, зокрема, попри те, що світові ціни на нафту сьогодні на 40% нижчі за минулорічні показники, за останній рік роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні виросли на 21%.

При цьому експерти СП нагадують, що нафта власного видобутку реалізується сьогодні на аукціонах за цінами значно нижчими від світових. Так, на останньому аукціоні ціна на нафту була майже втричі нижчі, ніж в аналогічному періоді 2008 року. При цьому якщо в липні ціна імпортної нафти становила в середньому 3434,9 грн./т, то ціна нафти власного видобутку, реалізованої в цей період на аукціоні становила 1283 грн./т.

«Значною мірою ціна, яка склалася на ринку нафтопродуктів, зумовлена непрозорістю формування ціни на нафту внутрішнього видобутку, відсутністю альтернативних джерел постачання в Україну нафти і ринкових механізмів регулювання в цій сфері».- наголошується в повідомленні СП.