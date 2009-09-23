Янукович знає рецепт порятунку економіки України від кризи

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ знає рецепт, як вилікувати економіку України і врятувати від кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час прямого ефіру на ОДТРК "Лтава" у Полтаві.

"Ми знаємо рецепт як лікувати економіку. Це дуже серйозна хвороба. Вона має наслідки. А ще непрофесійність влади. Ну, фінансова світова криза - це об`єктивна причина, а друга причина - безвідповідальність нинішньої влади. Ви подивіться, і порівняєте кризу порівняно з іншими країнами», - заявив він.

При цьому він зазначив: «Наприклад, наша національна валюта знецінилася аж на 65%, в Росії - на 24%, у Білорусії близько 26%. У них утричі менше, ніж у нас. А в деяких країнах валюта зміцнилася. Це в Польщі».

«Тому, - запропонував В.ЯНУКОВИЧ, - нам варто зняти наші внутрішні проблеми, і нам для цього знадобиться не більше, як місяць».

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що міністри опозиційного уряду знають, як підняти з кризи галузі економіки країни.