Тимошенко вручила ключі від нових квартир

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вручила ордери на заселення та ключі від квартир у 100-квартирному будинку по вулиці Марії Башкірцевої,35 у місті Полтава, збудованого за програмою «Доступне житло».

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

«Для 100 родин, які в’їжджають у будинок, сьогодні свято. Ми даємо квартири тим, хто багато років стоїть у чергах: вчителям, лікарям, працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО під час урочистостей та додала, що це вже другий будинок у Полтаві та 50 в Україні зведений за програмою «Доступне житло».

Глава уряду перерізала стрічку та оглянула квартири у новобудові. «Головне, що у будинку застосовані енергозберігаючі технології, адже є власна котельна, яка забезпечуватиме квартири теплом і гарячою водою», - наголосила прем’єр-міністр під час огляду квартир.

Крім того, прем’єр-міністр відзначила, що у Полтаві уряд також вже профінансував будівництво 182-квартирного будинку: «Наступного разу, коли ми до вас приїдемо, у грудні, вручатимемо теж ордери на квартири пільговикам».