Міліція проводить масштабні слідчі заходи у мережі торговельних центрів

Правоохоронці Донецької області в рамках кримінального розслідування проводять масштабні слідчі заходи у мережі торговельних центрів «Амстор».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, восени минулого року в результаті оперативної роботи правоохоронці виявили факти незаконного ввезення на територію України ряду товарів. За даними фактами було порушено кримінальну справу за ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печатки, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів), а потім і за ст. 201 КК України (контрабанда).

Як з`ясувалося, вантажі були призначені для підприємств мережі «Амстор» у місті Донецьку. Посадовці цієї торгової мережі надавали свідомо неправдиві документи, за якими на Східній митниці й оформлялося ввезення продукції. Встановлено, що таким чином на територію України для вказаних супермаркетів було доставлено товарів на суму більш як 5 млн. грн.

Коментуючи ситуацію, заступник начальника ГУ МВС України у Донецькій області Василь ФАРИННИК сказав: «На даному етапі розслідування нам потрібно було провести ряд обшуків у магазинах мережі «Амстор». Дані слідчі заходи санкціоновані постановою суду і проводяться з дотриманням усіх законодавчих норм». За його словами, в міліції були створені спеціальні слідчі групи, які одночасно приступили до роботи в шести містах області: Донецьку, Маріуполі, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Краматорську. Їх завдання - вилучити з реалізації продукцію, яка потрапила на вітрини супермаркетів за підробленими паперами, і провести виїмку цих документів.

Для проведення запланованих заходів були залучені співробітники УБОЗ, спецпідрозділів міліції «Сокіл» і «Беркут», присутність яких необхідна виключно для забезпечення громадського порядку.

В.ФАРИННИК підкреслив, що правоохоронці побудували свою роботу так, щоб не перешкоджати нормальному функціонуванню торгової мережі, і в більшості випадків працівники супермаркетів з розумінням поставилися до цих дій, що проводяться в рамках кримінального розслідування.

«Зрозуміло, що в подібних процедурах мало приємного, і не обійшлося без незначних інцидентів, але в цілому робота проходить спокійно. Слідчі дії, а саме обшуки, проводилися також за місцем проживання декількох посадовців торгової мережі», - пояснив заступник голови облУВС і додав, що зараз слідство продовжується, говорити про його завершення і прогнозувати результати ще рано. Вилучені документи допоможуть правоохоронцям встановити злочинну схему, за якою товари потрапляли на прилавки супермаркетів, винні понесуть кримінальну відповідальність, додав В.ФАРИННИК.