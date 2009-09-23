Прийшовши до влади, Янукович збільшить посіви цукрового буряку

В Україні за останні п`ять років кількість працюючих цукрових заводів скоротилася втричі, а площі посівів цукрового буряку зменшилися у 5 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час прямого ефіру на ОДТРК "Лтава" у Полтаві лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Кажучи про причини цукрової кризи в країні, він сказав: «В 2004 в Україні працювало 159 цукрових заводів, під буряк засівали більш як 1,5 млн. га. Сьогодні працює 48 заводів, а землі – 320 тис. га. Політика держави веде до знищення цукрової галузі".

При цьому лідер Партії регіонів заявив, що, прийшовши до влади, його уряд поступово збільшить землі під посівами цукрового буряку і, де це ще можливо, відновить роботу цукрових заводів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити зі Стабілізаційного фонду понад 219 млн. грн. на виплату дотацій сільськогосподарським підприємствам, які вирощують цукровий буряк.

Раніше, 22 вересня, під час перебування у Вінницькій області прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд має намір передбачити виплату сільськогосподарським підприємствам дотацій у розмірі 750 грн. за кожен гектар посівів цукрового буряку.