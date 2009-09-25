У Києві можуть провести переоцінку вартості землі

Земельна комісія Київської міської ради підтримала проект рішення, яким передбачено перегляд вартості землі у столиці.

Про це повідомляє прес-служба депутатської фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київраді.

Лідер фракції Тетяна МЕЛІХОВА заявила, що депутати київського БЮТу вже декілька місяців активно ініціювали зниження розмірів орендної плати за землю. Зазначене рішення передбачає перегляд нормативної грошової оцінки земель з урахуванням впливу світової фінансової кризи на ринок землі в Києві.

«Можна вважати, що рішення про перегляд вартості землі – це трансформоване рішення про зміну орендної ставки. Головне, що ці дії мають дійсно допомогти малому та середньому бізнесу дещо легше пережити світову фінансову кризу», - зазначила Т. МЕЛІХОВА.

За її словами, переоцінка земель має бути проведена протягом місяця з моменту прийняття рішення Київрадою.