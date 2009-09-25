Мінспорту відсторонило від роботи гендиректора готелю "Спорт"

Наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту генеральний директор державного підприємства "Готель "Спорт" (Київ) Роман ШЕМБЕРЕВ відсторонений від виконання обов’язків за посадою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, офіційною підставою для прийняття такого рішення стали висновки Державної податкової інспекції та результати перевірки підприємства Головним контрольно-ревізійним управлінням.

Зокрема, йдеться у повідомленні, при перевірці дотримання вимог податкового законодавства було виявлено численні порушення з боку керівництва готелю, серед яких несплата державі податків у сумі 1,8 млн. грн. Перевірка ГоловКРУ, крім того, виявила низку фактів фінансових порушень, що призвели до збитків на загальну суму 5,3 млн. грн. Матеріали ревізії направлені для реагування до правоохоронних органів.

"Численні факти грубого порушення законодавства та умов виконання трудового контракту, систематичне невиконання наказів та доручень міністерства керівником державного підприємства ШЕМБЕРЕВИМ Р.А. негативно впливають на фінансовий стан ДП "Готель "Спорт". Таким чином підприємство з прибуткового перетворюється на збиткове”, - зазначається в повідомленні прес-служби відомства.

Крім того, керівництву готелю закидається невиконання рішень Кабінету міністрів України і Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, спрямовані на виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні Євро-2012, ігнорування розпорядження прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо надання оперативної інформації про заборгованість із заробітної плати, страхових внесків та обов‘язкових платежів до бюджетів. Більше того, саме бездіяльність керівництва готелю, наголошують в Мінспорту, призвела до виникнення реальної загрози втрати державного майна за наслідками розгляду судової справи в Республіці Молдова у зв’язку з несплатою підприємством державного мита за подання апеляційної скарги.

У міністерстві також наголошують, що у 2008 році Р.ШЕМБЕРЕВ перебував на робочому місці лише 79 днів, що становить 30% робочого часу. Відповідно весь інший час – 70% він перебував на лікарняному.

Наказ підписаний у відповідності до рішення колегії Міністерства від 17 вересня 2009 р. Згідно наказу створюється комісія з перевірки доцільності перебування Р.ШЕМБЕРЕВА на посаді.

Як повідомляв УНІАН, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО раніше звинуватив керівництво ДП «Готель «Спорт», розташованого в центрі столиці біля НСК “Олімпійський”, у спробах відчуження його з державної власності.