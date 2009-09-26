Бізнес в усьому світі витрачає на хабарі 40 млрд. дол.

Рівень корупції зріс у всьому світі, незважаючи на кризу. На хабарі чиновникам приватний бізнес витрачає не менше 40 млрд. дол. щороку.

Ці відомості розповсюдила міжнародна антикорупційна організації Transparency International, що опублікувала доповідь за 2009 рік «Корупція і приватний сектор», пише «Комерсант».

Згідно з опитуванням Transparency International, половина керівників міжнародних компаній заявили, що витрати на хабарі в 2008-2009 роках перевищили собівартість продукції, що виробляється ними, на 10%.

Те, що корупція зросла на фоні кризи, «недивно», пояснила керівник російського Центру досліджень Transparency International Олена ПАМФІЛОВА, оскільки в цей період «відкривається величезний ринок фінансової державної допомоги і кожен бізнесмен поспішає першим опинитися біля цього джерела». Вірніше, так поводяться представники великого бізнесу, що розвивається зазвичай при тісній взаємодії з владними структурами. Між бізнесом і владою в таких випадках виникає, за словами О.ПАМФІЛОВОЇ, «корупція в класичному вигляді, коли обидві сторони добровільно погоджуються працювати, наприклад, на відкатах».