Сьогодні розпочинається Всеукраїнське свято театрального мистецтва

На Кіровоградщині сьогодні проходить урочисте відкриття 39-го Всеукраїнського свята театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти».

Як передає кореспондент УНІАН, традиційно у перший день фестивалю гостей вітають на території державного музею-заповідника Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) «Хутір Надія».

Цьогорічний мистецький сезон присвячений 150-й річниці від дня народження режисера, драматурга, корифея українського побутового театру Панаса Саксаганського.

На відкритті свята заплановано презентувати численні аматорські колективи, представити виставку декоративно-ужиткового мистецтва, фотовиставку, провести екскурсії до музею українського хореографічного мистецтва та меморіального музею І.Карпенка-Карого.

Очікується, що участь у відкритті свята на «Хуторі Надія» візьмуть від 3 до 4 тис. гостей, в тому числі з інших областей і навіть з-за кордону, заслужені діячі мистецтв і культури України.

З метою відновлення історичного ландшафту на території садиби І.Карпенка-Карого учасники свята висадять калинову алею із 50 саджанців.

«Вересневі самоцвіти» триватимуть з 26 вересня по 2 жовтня. За цей час на сцені обласної філармонії виступатимуть професійні театральні колективи Кіровоградської, Івано-Франківської, Чернігівської та Київської областей.

Свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» проводиться щороку в останній тиждень вересня на базі Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького. Але у зв’язку з аварійним станом будівлі театру, цього року вистави відбуватимуться на сценічних майданчиках обласної філармонії та обласного театру ляльок.

Головною метою свята є популяризація здобутків українського театрального мистецтва, класичних зразків вітчизняної драматургії, обмін творчими досягненнями театрів України та інших країн, пропаганда української та світової класичної драматургії.