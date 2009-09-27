Фестиваль «Міжнародні дні джазової музики» триває у Вінниці

У Вінниці 26-27 вересня проходить XIV фестиваль «Міжнародні дні джазової музики».

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням організаторів, цього року фестиваль отримав назву «Веселий», оскільки твори, які прозвучать на ньому, мають легкий, веселий і подекуди жартівливий характер. Програми вокального секстету «JazzEX» (Київ, Україна), квартета Ренато БОРГЕТТІ (Бразилія), Луїза СІМАСА і муніципального біг-бенда «ВінБенд», ансамбль Міхаеля ПОРТЕРА (Німеччина) а також «Шоу світових хітів» у виконанні російської королеви блюзу Вікторії П’ЄР-МАРІ є тому підтвердженням.

На прохання організаторів вінницького джазового фестивалю народний артист України, композитор Мирослав СКОРИК спеціально написав концертну програму під назвою «Джаз і класика», яку виконає разом із заслуженою артисткою України Оксаною РАПІТОЮ та камерним оркестром вінницької обласної філармонії «Арката». Вдруге на фестивалі виступить перший і єдиний в Україні муніципальний джазовий оркестр «ВінБенд». В минулому році відбулась його сольна прем’єра. Цього року оркестр виступить з американським піаністом і співаком бразильського походження Луїзом СІМАСОМ.